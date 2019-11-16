Звезда "Дома-2" Мария Кохно оголила ягодицы на сексуальном снимке

Мария Кохно часто общается со своими подписчиками, рассказывая им о своей жизни. Девушка не скрывает, что ей приходится тяжело работать, чтобы обеспечить себя. В последней публикации звезда рассказала, что очень устала и хотела бы отдохнуть, а сопроводила она ее сексуальной фотографией, где стоит на коленях у белого куба и смотрит в кадр. На экс-участнице проекта "Дом-2" надет черный обтягивающий слитный купальник, выгодно подчеркивающий фигуру.Более того, Мария Кохно обнажила ягодицы, чем привела фанатов в восторг. В очередной раз многие восхитились красотой звезды и назвали ее умницей, пожелав успехов в творчестве и личной жизни.