Обновление для смартфона Samsung Galaxy A50 вывело из строя дактилоскопический сканер





Актуальное обновление Samsung Galaxy A50 призвано улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого его функции были нарушены. Многочисленные пользователи сообщили в Сети о том, что спустя время после ввода отпечатков, аппарат прекращает их распознавать вовсе. Изначально компания рекомендовала владельцам смартфонов удалить уже зарегистрированные отпечатки и ввести их заново, чтобы воспользоваться улучшенными опциями. В связи с ошибкой работы системы необходимо сохранить имеющиеся данные.Представители Samsung заявили о работе над проблемой, которую обещают решить в кратчайшие сроки.