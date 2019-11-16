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Обновление для смартфона Samsung Galaxy A50 вывело из строя дактилоскопический сканер

Последнее обновление смартфона Samsung Galaxy A50 вывело из строя дактилоскопический сканер. Владельцы гаджетов жалуются на сбои в работе после регистрации отпечатков, сообщает GalaxyClub.

Актуальное обновление Samsung Galaxy A50 призвано улучшить работу сканера отпечатков пальцев, но вместо этого его функции были нарушены. Многочисленные пользователи сообщили в Сети о том, что спустя время после ввода отпечатков, аппарат прекращает их распознавать вовсе. Изначально компания рекомендовала владельцам смартфонов удалить уже зарегистрированные отпечатки и ввести их заново, чтобы воспользоваться улучшенными опциями. В связи с ошибкой работы системы необходимо сохранить имеющиеся данные.

Представители Samsung заявили о работе над проблемой, которую обещают решить в кратчайшие сроки.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:48

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