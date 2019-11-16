Экс-резидент Comedy Club Гавриил Гордеев стал многодетным отцом
Экс-резидент Comedy Club Гавриил Гордеев стал многодетным отцом. Артист рассказал о получении нового статуса на своей странице в сети Instagram.
Гавриил Гордеев сделал селфи с удостоверением многодетной семьи, заявляя о новом статусе. Шоумен признался, что радуется новому “мощному” документу в их с супругой жизни. Как известно, у 36-летнего юмориста уже есть подросшие дочь и сын, но он не спешит раскрывать пол третьего ребенка. В комментариях поклонники поздравили артиста с пополнением в семье, а также с бесплатной парковкой. Многие напомнили, что статус многодетного отца сопровождается многочисленными преимуществами, например, получением проездного билета на общественном транспорте для своих детей.
С получением нового статуса шоумена поздравили рэпер Джиган, ведущий Денис Косяков и юмористка Марина Кравец.
Гавриил Гордеев сделал селфи с удостоверением многодетной семьи, заявляя о новом статусе. Шоумен признался, что радуется новому “мощному” документу в их с супругой жизни. Как известно, у 36-летнего юмориста уже есть подросшие дочь и сын, но он не спешит раскрывать пол третьего ребенка. В комментариях поклонники поздравили артиста с пополнением в семье, а также с бесплатной парковкой. Многие напомнили, что статус многодетного отца сопровождается многочисленными преимуществами, например, получением проездного билета на общественном транспорте для своих детей.
С получением нового статуса шоумена поздравили рэпер Джиган, ведущий Денис Косяков и юмористка Марина Кравец.