Экс-резидент Comedy Club Гавриил Гордеев стал многодетным отцом

Гавриил Гордеев сделал селфи с удостоверением многодетной семьи, заявляя о новом статусе. Шоумен признался, что радуется новому “мощному” документу в их с супругой жизни. Как известно, у 36-летнего юмориста уже есть подросшие дочь и сын, но он не спешит раскрывать пол третьего ребенка. В комментариях поклонники поздравили артиста с пополнением в семье, а также с бесплатной парковкой. Многие напомнили, что статус многодетного отца сопровождается многочисленными преимуществами, например, получением проездного билета на общественном транспорте для своих детей.С получением нового статуса шоумена поздравили рэпер Джиган, ведущий Денис Косяков и юмористка Марина Кравец.