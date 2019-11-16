Ксения Собчак полностью контролирует Константина Богомолова в быту





Ксения Собчак и Константин Богомолов пока живут отдельно - режиссер снимает квартиру в Москве, а телеведущая обитает в собственном жилье в поселке "Горки 8". Тем не менее, несмотря на занятость в трех проектах, звезда успевает всегда быть на связи с избранником и контролировать его быт. По словам инсайдера, журналистка следит за одеждой режиссера, порядком в его доме, питанием.Так как сама Ксения Собчак заниматься домашними делами не может, она наняла для этого команду профессионалов, выполняющих поручения знаменитости. Когда нужно, они отвозят вещи Богомолова в химчистку или забирают, а еду готовит взятый на испытательный срок повар.Константин Богомолов является руководителем театра на Малой Бронной, у него тоже много работы, однако молодожены всегда проводят свободное время вместе, периодически оставаясь друг у друга. Даже на мероприятия звезды приходят вместе, держась за руки.