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В Австралии на пляже найдены зубы гигантской древней акулы

В Австралии на пляже выявили зубы гигантской древней акулы. Палеонтолог Филипп Мулалли потратил на подтверждение подлинности находки порядка шести месяцев.

Ученый определил, что найденные в Австралии зубы гиганта принадлежали древней узкозубой акуле, известной как Carcharocles angustidens. Она могла в длину достигать порядка 9 метров, а основой ее рациона были древние киты. Палеонтолог предположил, что такому представителю вида не хватало бы еды в океане, если бы он дожил до современности. Историки считают, что последняя узкозубая акула жила по меньшей мере 25 млн лет назад, а также предполагают, что ближайшие родственники этого вида могли затаится в труднодоступных местах Мирового океана.

Ученые уверены, что эта находка поможет в изучении древних акул, а также в их классификации.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:11

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