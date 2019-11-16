В Австралии на пляже найдены зубы гигантской древней акулы





Ученый определил, что найденные в Австралии зубы гиганта принадлежали древней узкозубой акуле, известной как Carcharocles angustidens. Она могла в длину достигать порядка 9 метров, а основой ее рациона были древние киты. Палеонтолог предположил, что такому представителю вида не хватало бы еды в океане, если бы он дожил до современности. Историки считают, что последняя узкозубая акула жила по меньшей мере 25 млн лет назад, а также предполагают, что ближайшие родственники этого вида могли затаится в труднодоступных местах Мирового океана.Ученые уверены, что эта находка поможет в изучении древних акул, а также в их классификации.