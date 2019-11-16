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Эксперты оценили ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro

Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового 16-дюймвомого MacBook Pro. Основное внимание специалисты уделили вопросу клавиатуры, которая получила от них хорошую оценку из-за простоты замены клавиш, это может сделать любой желающий в домашних условиях.
Эксперты оценили ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro

Компания Apple уже давно заявила о том, что с выходом 16-дюймового MacBook Pro она желает вернутся к старым подходам в некоторых аспектах этого ноутбука. Одним из них было использование ножничного механизма клавиатуры, от него отказались в 2015 году. С тех пор пользователи «яблочных» ноутбуков просили бренд вернуть такой подход в креплении кнопок.

Именно поэтому эксперты iFixit при анализе ремонтопригодности MacBook Pro обратили больше всего внимания именно на его клавиатуру. Специалисты отметили, что возвращение к ножничному механизму оправдало себя в полной мере. Теперь клавиши можно легко снять даже в домашних условиях, что позволит чистить их от грязи без каких-либо проблем. Кроме того, это потребует мало времени.

Примечательно, что стандартные клавиши нового 16-дюймового MacBook Pro можно с легкостью заменить на любые другие, подходящие по размеру. В этом случае правда может произойти ситуация, когда ноутбук не будет до конца закрываться из-за несовпадения в их высоте. В целом iFixit позитивной оценили этот «яблочный» ноутбук и поблагодарили Apple за такие решения.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:55

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