Эксперты оценили ремонтопригодность клавиатуры в новом 16-дюймовом MacBook Pro





Компания Apple уже давно заявила о том, что с выходом 16-дюймового MacBook Pro она желает вернутся к старым подходам в некоторых аспектах этого ноутбука. Одним из них было использование ножничного механизма клавиатуры, от него отказались в 2015 году. С тех пор пользователи «яблочных» ноутбуков просили бренд вернуть такой подход в креплении кнопок.Именно поэтому эксперты iFixit при анализе ремонтопригодности MacBook Pro обратили больше всего внимания именно на его клавиатуру. Специалисты отметили, что возвращение к ножничному механизму оправдало себя в полной мере. Теперь клавиши можно легко снять даже в домашних условиях, что позволит чистить их от грязи без каких-либо проблем. Кроме того, это потребует мало времени.Примечательно, что стандартные клавиши нового 16-дюймового MacBook Pro можно с легкостью заменить на любые другие, подходящие по размеру. В этом случае правда может произойти ситуация, когда ноутбук не будет до конца закрываться из-за несовпадения в их высоте. В целом iFixit позитивной оценили этот «яблочный» ноутбук и поблагодарили Apple за такие решения.