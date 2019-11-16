В одной из пещер Индонезии обнаружены самые древние наскальные рисунки





Австралийские ученые установили, что приблизительный возраст шедевров доисторической живописи составляет 40 тысяч лет. Созданы данные рисунки видом, являвшимся непосредственным предком современного человека, что дало археологам повод говорить о приходе к пониманию визуального искусства еще представителями Homo Erectus. Это открытие привело к пониманию необходимости пересмотра существующих представлений об эволюции человеческого рода и его переходе к современному этапу развития.Также ученые отметили, что пещера, расположенная на острове Борнео, никогда не была обитаема, а предназначалась исключительно для упражнения в наскальной живописи. Среди рисунков, которые предки человека оставили на стенах природного образования, примитивное изображение быка, созданное, по предположению экспертов, красящим веществом, сделанным из тутового дерева. Кроме этого, внутри пещеры имеются и другие, более мелкие анималистические изображения. Все они – одни из самых древних, когда-либо обнаруженных археологами, но доисторический бык является наиболее старым. Именно его возраст составляет 40 тысяч лет.