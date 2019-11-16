Переохлаждение ног может вызывать развитие бронхита





К выбору зимней обуви медики советуют подходить очень серьезно. Она должна быть удобной, теплой и практичной. Именно поэтому женщинам нужно отказаться от сапог на каблуках, ведь они не только затрудняют движения, но и приводят к нарушению циркуляции крови в ногах, а она и так ухудшается в холодное время года. Все это в комплексе приводит к переохлаждению конечностей.Именно поэтому медики советуют отдавать предпочтение обуви из натуральных компонентов. Одним из них обязательно должен быть мех, только он позволит эффективно сохранять тепло ног. При этом важно понимать, что нужно следить не только за ступнями, но и другими частями конечностей. Именно поэтому необходимо выбирать теплые штаны, а женщинам стоит отказаться от юбок, особенно коротких.В противном случае переохлаждение способно привести к развитию целого ряда серьезных заболеваний: нефрита, цистита, других болезней мочевой системы, бронхита. Замерзание ног приводит к нарушениям в работе легких человека, так как на стопах есть множество точек, связанных с этим органом.