Жена Михаэля Шумахера прокомментировала обвинения в сокрытии состояния гонщика





Недавно коллеги и друзья Михаэля Шумахера обвинили его супругу в сокрытие правды о гонщике. В частности, экс-менеджер чемпиона Вилли Вебер высказался, что не знает, как проходит его лечение. Он также отметил, что ни разу не смог навестить его в больнице за все прошедшие после несчастного случая годы. Как известно, звезда Формулы-1 получил серьезные травмы во время спуска на горных лыжах во время отдыха во Франции. Отмечалось, что гонщик получил серьезную травму головы, в связи с чем находится в коме. Недавно Коринна Шумахер решила прокомментировать обвинения, заявив, что ее избранник находится в надежных руках. Как передает Mercedes’ She Magazin, близкие гонщика прилагают ради помощи ему максимум усилий, но не могут раскрывать подробности, согласно указаниям чемпиона.Согласно словам жены Михаэля Шумахера, он не хотел, чтобы эта история стала достоянием общественности. Его супруга уверена, что он бы сделал то же самое и для нее.