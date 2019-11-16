Муж Айзы Анохиной забрал 15 млн рублей, инвестированные в ее салон красоты
Муж бьюти-блогера Айзы Анохиной забрал 15 миллионов рублей, которые инвестировал в ее салон красоты. В YouTube-шоу “Ходят слухи” светская львица рассказала о проблемах в отношениях с Дмитрием Анохиным.
На первом этапе осуществления проекта Айзы Анохиной ее супруг инвестировал 15 миллионов рублей. Блогер не скрывает, что это оказало огромную поддержку в развитии салона красоты. Анохина призналась, что быстро окупила вложения и вернула деньги мужу, на которые он приобрел помещение для собственного бизнеса. При этом она не останавливается на достигнутом, вкладывая весь доход в развитие. На данный момент месячный заработок светской львицы составляет 5 миллионов в месяц, а ее муж остается партнером проекта.
Оказалось, что между супругами сейчас больше деловых разговоров, нежели романтики, поскольку пара переживает небольшой разлад. Айза Анохина ощущает большую нехватку свободы, а также страдает из-за статуса бывшей жены Гуфа. Сейчас блогер поддерживает связь с рэпером ради общего сына.
На первом этапе осуществления проекта Айзы Анохиной ее супруг инвестировал 15 миллионов рублей. Блогер не скрывает, что это оказало огромную поддержку в развитии салона красоты. Анохина призналась, что быстро окупила вложения и вернула деньги мужу, на которые он приобрел помещение для собственного бизнеса. При этом она не останавливается на достигнутом, вкладывая весь доход в развитие. На данный момент месячный заработок светской львицы составляет 5 миллионов в месяц, а ее муж остается партнером проекта.
Оказалось, что между супругами сейчас больше деловых разговоров, нежели романтики, поскольку пара переживает небольшой разлад. Айза Анохина ощущает большую нехватку свободы, а также страдает из-за статуса бывшей жены Гуфа. Сейчас блогер поддерживает связь с рэпером ради общего сына.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:14