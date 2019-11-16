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Анастасия Волочкова поделилась методикой «очищения души и тела от любого негатива»

Анастасия Волочкова решила продемонстрировать своим поклонникам, как борется с последствиями стресса. Балерина опубликовала в Instagram-аккаунте пост, в котором поделилась методикой «очищения души и тела от любого негатива».
Анастасия Волочкова поделилась методикой «очищения души и тела от любого негатива»

Пока фанаты Анастасии Волочковой на пару с диетологами бьют тревогу по поводу ее стремительного похудения, обращаясь к артистке с просьбой отказаться от жесткой диеты, сама балерина наслаждается своим формами и с удовольствием их демонстрирует. В новом фото, которое знаменитость разместила на своей странице в Instagram, она позирует в минимуме одежды, прикрывая наготу лишь банными вениками. При этом звезда шоу «Балерина в зазеркалье цирка» стоит в ледяной купели, куда предпочитает погружаться после бани.

В комментарии к снимку Анастасия Волочкова отметила, что подобная процедура помогает ей бороться с последствиями стресса. Именно поэтому ледяную купель балерина считает методикой «очищения души и тела от любого негатива». Стоит отметить, что последнего в жизни звезды всегда было много, так как ее эпатажное поведение вызывает в равной степени и одобрение, и критику. К тому же в последнее время артистка дает хейтерам новую пищу для негатива, рассказывая о своем экстремальном способе поддерживать форму, который основан на жесткой диете и постоянных тренировках.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:04

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