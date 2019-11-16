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Xiaomi выпустила подогревающуюся чашку для кофе с функцией беспроводной зарядки

Компания Xiaomi выпустила необычную новинку, ее можно назвать «2 в 1». Она одновременно представляет собой беспроводную зарядку для смартфонов и подогревающуюся чашку для кофе, ее можно приобрести за 26 долларов.
Xiaomi выпустила подогревающуюся чашку для кофе с функцией беспроводной зарядки

В комплекте новинки Xiaomi можно найти: кружку и подставку. Первая представляет собой обычную чашку из керамики, она является достаточно прочной и надежной. Она сможет пережить несильное падение и ее легко можно мыть и чистить с помощью щетки. Вторая компонент – подставка. Она может использоваться для размещения чашки, из-за чего она будет постоянно нагреваться, либо как беспроводную зарядку для смартфонов и других гаджетов.

Новинка от Xiaomi способна поддерживать температуру жидкости на отметке 55 градусов по Цельсию. Устройство является надежным и способно работать круглосуточно. В случае, если чашку в течение 4 часов не снимали с подставки – подогрев отключается.

В качестве беспроводной зарядке устройство можно использовать для всех гаджетов, поддерживающих подобную функцию. При этом не имеется ограничений относительно производителя техники, на ней можно зарядить смартфон от Apple, Huawei, Samsung и любого другого бренда.

Новинка уже доступна в Китае, местные жители могут приобрести ее за 26 долларов. За эти деньги покупатели получат комплект из подставки и чашки белого цвета.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:56

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