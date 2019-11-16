Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в Instagram, похваставшись маникюром

С момента госпитализации Анастасии Заворотнюк ее родственники крайне редко выходят на связь, а дочь актрисы лишь делится новыми фотографиями в своем микроблоге, упуская подробности о своей жизни. Однако недавно она рассказала, что не может нарадоваться новому маникюру, который ей сделали в салоне красоты. В комментариях многочисленные поклонники актрисы пожелали ей скорейшего выздоровления. Также публика предположила, что звезде стало лучше, поскольку ее дочь находит время на посещение салона красоты.До сих пор семья Анастасии Заворотнюк не сообщила публике точный диагноз знаменитости. Ходят слухи, что она проходит реабилитацию после лечения глиобластомы.