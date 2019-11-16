Стас Намин выступил с критикой в адрес современной молодежи, не читающей книжек





Артист считает, что сейчас в моде у современной молодежи наглость и чрезмерная самоуверенность, последними особенно отличаются те люди, которые в действительности из себя ничего серьезного не представляют. По убеждению Стаса Намина, большинство представителей молодого поколения привыкли не утруждать себя чтением полезной литературы, поэтому уровень их развития оставляет желать лучшего. Композитор помнит времена, когда молодежь демонстрировала более явную деликатность. Музыкант уверен, что многие не читали ничего, за исключением “Колобка”, поэтому при первом же удобном случае “надувают щеки”.Стас Намин при этом не пытается исключать, что среди молодых людей встречаются таланты, например, он особенно выделяет юных изобретателей и ученых. Музыкант узнает о таких личностях из телепередач, посвященных науке.