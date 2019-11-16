Нарколог рассказал о серьезном вреде курения кальяна для здоровья
Нарколог Олег Кутушев рассказал о том, что слова про безопасность курения кальяна – это миф. Специалист сообщил о серьезном вреде таких действий для здоровья человека и отметил, что многие люди недооценивают подобное влияние на их организм.
По словам нарколога, новые исследования все чаще показывают зависимость между курением кальяна и появлением проблем с легкими, сердечно-сосудистой системой и другими органами. Специалист обращает внимание на то, что в целом такое времяпрепровождение опаснее регулярного курения. Все дело в продолжительности: сигареты курят в течение нескольких минут, а кальян около часа. За это время человек получает серьезную дозу не только никотина, но и угарного газа.
45 минут курения кальяна вреднее для организма, чем выкуривание целой пачки сигарет. Именно поэтому такая привычка опасна для здоровья людей, кроме того, риск возникновения зависимости в таком случае ничуть не меньше. Кроме того, опасность для здоровья велика, отмечает нарколог. Имеется вероятность возникновение рака, причем не только легких, но и других органов.
Отдельно нарколог рассказал о том, что курить кальян в общественных заведения небезопасно. Индивидуальные насадки не помогают человеку обезопасить себя, так как бактерии и микробы живут в самой емкости и ее трубках, а тщательно вымыть их практически невозможно. Также специалист напомнил о пассивном курении присутствующих.
По словам нарколога, новые исследования все чаще показывают зависимость между курением кальяна и появлением проблем с легкими, сердечно-сосудистой системой и другими органами. Специалист обращает внимание на то, что в целом такое времяпрепровождение опаснее регулярного курения. Все дело в продолжительности: сигареты курят в течение нескольких минут, а кальян около часа. За это время человек получает серьезную дозу не только никотина, но и угарного газа.
45 минут курения кальяна вреднее для организма, чем выкуривание целой пачки сигарет. Именно поэтому такая привычка опасна для здоровья людей, кроме того, риск возникновения зависимости в таком случае ничуть не меньше. Кроме того, опасность для здоровья велика, отмечает нарколог. Имеется вероятность возникновение рака, причем не только легких, но и других органов.
Отдельно нарколог рассказал о том, что курить кальян в общественных заведения небезопасно. Индивидуальные насадки не помогают человеку обезопасить себя, так как бактерии и микробы живут в самой емкости и ее трубках, а тщательно вымыть их практически невозможно. Также специалист напомнил о пассивном курении присутствующих.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:34