Нарколог рассказал о серьезном вреде курения кальяна для здоровья





По словам нарколога, новые исследования все чаще показывают зависимость между курением кальяна и появлением проблем с легкими, сердечно-сосудистой системой и другими органами. Специалист обращает внимание на то, что в целом такое времяпрепровождение опаснее регулярного курения. Все дело в продолжительности: сигареты курят в течение нескольких минут, а кальян около часа. За это время человек получает серьезную дозу не только никотина, но и угарного газа.45 минут курения кальяна вреднее для организма, чем выкуривание целой пачки сигарет. Именно поэтому такая привычка опасна для здоровья людей, кроме того, риск возникновения зависимости в таком случае ничуть не меньше. Кроме того, опасность для здоровья велика, отмечает нарколог. Имеется вероятность возникновение рака, причем не только легких, но и других органов.Отдельно нарколог рассказал о том, что курить кальян в общественных заведения небезопасно. Индивидуальные насадки не помогают человеку обезопасить себя, так как бактерии и микробы живут в самой емкости и ее трубках, а тщательно вымыть их практически невозможно. Также специалист напомнил о пассивном курении присутствующих.