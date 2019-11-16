Ученые: Отказ от картофеля и хлеба может спровоцировать развитие болезней сердца





Ученые провели масштабное исследование, проанализировав истории болезней более 13 000 пациентов американских клиник по их медицинским картам. На основе данных, собранных в результате подобного изыскания, специалисты сделали вывод о существующей взаимосвязи между исключением углеводов из ежедневного меню и появлением проблем в работе сердечно-сосудистой системы.Эксперты установили, что отсутствие в рационе картофеля, хлеба и каш зачастую провоцировало развитие мерцательной аритмии. Проявлялось нарушение нормального сердечного ритма такими симптомами, как головокружение, ощущение хронической усталости и проблемы с дыханием. Как утверждают кардиологи, низкоуглеводная диета негативно сказывается на состоянии здоровья из-за того, что при таком питании в организм поступает недостаточное количество веществ, обладающих противовоспалительными свойствами. Именно это, в последствии, и являлось причиной появления болезней сердца, приводя к инсультам и инфарктам.