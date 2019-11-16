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Любовь Успенская поделилась впечатлениями после гастролей по городам Украины

Певица Любовь Успенская рассказала о впечатлениях после гастролей по городам Украины. Артистка опубликовала видео с нового тура в своем Instagram-аккаунте.

Как отметила Любовь Успенская, все выступления в городах Украины прошли шикарно и она бы с удовольствием повторила, но уже не с двумя, а с тремя концертами в каждом городе. В частности, в ноябре она побывала в Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Киеве, где публика встретила певицу с овациями. Один из вечеров звезда показала своем Instagram-аккаунте, где запечатлено, как поклонники одарили своего кумира букетами цветов и осыпали комплиментами из зала.

Украинскую публику Любовь Успенская назвала невероятно благодарной, а также заметила, что тоска фанатов ощущалась. На недавнем фото певица была запечатлена с коллегой Светланой Лободой на родине.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:06

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