Любовь Успенская поделилась впечатлениями после гастролей по городам Украины
Певица Любовь Успенская рассказала о впечатлениях после гастролей по городам Украины. Артистка опубликовала видео с нового тура в своем Instagram-аккаунте.
Как отметила Любовь Успенская, все выступления в городах Украины прошли шикарно и она бы с удовольствием повторила, но уже не с двумя, а с тремя концертами в каждом городе. В частности, в ноябре она побывала в Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Киеве, где публика встретила певицу с овациями. Один из вечеров звезда показала своем Instagram-аккаунте, где запечатлено, как поклонники одарили своего кумира букетами цветов и осыпали комплиментами из зала.
Украинскую публику Любовь Успенская назвала невероятно благодарной, а также заметила, что тоска фанатов ощущалась. На недавнем фото певица была запечатлена с коллегой Светланой Лободой на родине.
Как отметила Любовь Успенская, все выступления в городах Украины прошли шикарно и она бы с удовольствием повторила, но уже не с двумя, а с тремя концертами в каждом городе. В частности, в ноябре она побывала в Запорожье, Днепре, Харькове, Одессе и Киеве, где публика встретила певицу с овациями. Один из вечеров звезда показала своем Instagram-аккаунте, где запечатлено, как поклонники одарили своего кумира букетами цветов и осыпали комплиментами из зала.
Украинскую публику Любовь Успенская назвала невероятно благодарной, а также заметила, что тоска фанатов ощущалась. На недавнем фото певица была запечатлена с коллегой Светланой Лободой на родине.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 12:06