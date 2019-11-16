АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Британец стал миллионером, купив несколько лотерейных билетов для больной жены

Британец по счастливой случайности стал миллионером, случайно купив несколько лотерейных билетов. Житель Великобритании отмечает, что никогда этого не делал, однако в этот раз решил поднять настроение своей больной жене.

Мужчина не придал такому решению большого значения, как и его 75-летняя супруга. Жена стерла защитный слой и не увидела в цифрах ничего интересного, поэтому отложила лотерейные билеты. Спустя какое-то время супруг посмотрел на них и не поверил своим глазам – он выиграл 1 млн фунтов. В течение нескольких часов он не решался рассказать супруге о своей удаче, однако когда сделал это, она сначала ему даже не поверила.

Сверив все цифры муж и жена поняли, что они действительно выиграли 1 млн фунтов. Британец отмечает, что еще не до конца осознал факт случившегося. Став миллионером он не собирается тратить выигранные деньги на дорогие автомобили, новый дом или кругосветные путешествия, у него есть более простые желания. Мужчина хочет нанять индивидуального инструктора, который научит его плавать. Все дело в том, что британец всю жизнь прожил возле моря, но так и не научился держаться на воде.

Также счастливчик хочет помочь своим детям и внукам, но самая главная цель – ремонт в доме. Мужчина желает изменить интерьер так, чтобы его обездвиженной жене было комфортно в нем находиться и передвигаться между комнатами.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Муж Айзы Анохиной забрал 15 млн рублей, инвестированные в ее салон…
Анастасия Волочкова поделилась методикой «очищения души и тела от любого…
Xiaomi выпустила подогревающуюся чашку для кофе с функцией беспроводной…
Стас Намин выступил с критикой в адрес современной молодежи, не читающей…
Дочь Анастасии Заворотнюк прервала молчание в Instagram, похваставшись…
Нарколог рассказал о серьезном вреде курения кальяна для…
Во Вьетнаме дети использовали мертвую змею в качестве…
В Сети вспомнили про самую быструю Lada Samara…
Ученые: Отказ от картофеля и хлеба может спровоцировать развитие болезней…
Любовь Успенская поделилась впечатлениями после гастролей по городам…
Британец стал миллионером, купив несколько лотерейных билетов для больной…
Яна Поплавская рассказала, почему долго не решалась на свадьбу с Сергеем…
Создан материал, позволяющий отказаться от батарей в небольшой…
Ида Галич призналась, что отказалась от роли ведущей в новом сезоне “Орла и решки” из-за…
Ученые планируют использовать тренировки астронавтов для лечения больных…
Во время тестов заметили «заряженный» Opel Insignia…
Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед…
Максим Галкин прокомментировал информацию о запрете его…
Медики разрешили купаться после вакцинации от…
Николай Носков вернется на сцену после перенесенного больше двух лет назад…
Xiaomi выпустит недорогой изогнутый 29-дюймовый монитор для…
Оксана Самойлова: «Придумать имя для ребенка в четвертый раз оказалось…
Коллекторы назвали действенный способ избежать просрочек по…
Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам в…
Россияне стали есть меньше гречки и больше…
Певица Шакира лишилась голоса после кровоизлияния в голосовые…
Ученые с помощью ИИ научились предсказывать эпилептические…
Эксперты рассказали, нужно ли прогревать зимой двигатель…
Актер Михаил Ефремов впервые стал…
В Лондоне злоумышленники попытались украсть две картины…
Звезда "Дома-2" Элина Камирен рассказала о пластических…
Ученые предупредили о смертельной опасности тестеров в магазинах…
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин на месяц семейной жизни подарил Розалии Райсон золотую…
В США телеканал открыл вакансию по просмотру рождественских…
Наталья Штурм приобрела дом мечты на…
Пассажиры самого долгого авиарейса в истории рассказали о странностях во время…
«И похуже люди бывали»: Иосиф Пригожин о намерении Ольги Бузовой участвовать в…
Все смартфоны Xiaomi дороже 285 долларов получат…
«Недостатки делают нас красивыми»: Ксения Бородина поддержала неуверенных в себе…
Дима Билан едва не устроил драку в новом реалити-шоу…
Просмотреть все новости