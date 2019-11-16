Британец стал миллионером, купив несколько лотерейных билетов для больной жены





Мужчина не придал такому решению большого значения, как и его 75-летняя супруга. Жена стерла защитный слой и не увидела в цифрах ничего интересного, поэтому отложила лотерейные билеты. Спустя какое-то время супруг посмотрел на них и не поверил своим глазам – он выиграл 1 млн фунтов. В течение нескольких часов он не решался рассказать супруге о своей удаче, однако когда сделал это, она сначала ему даже не поверила.Сверив все цифры муж и жена поняли, что они действительно выиграли 1 млн фунтов. Британец отмечает, что еще не до конца осознал факт случившегося. Став миллионером он не собирается тратить выигранные деньги на дорогие автомобили, новый дом или кругосветные путешествия, у него есть более простые желания. Мужчина хочет нанять индивидуального инструктора, который научит его плавать. Все дело в том, что британец всю жизнь прожил возле моря, но так и не научился держаться на воде.Также счастливчик хочет помочь своим детям и внукам, но самая главная цель – ремонт в доме. Мужчина желает изменить интерьер так, чтобы его обездвиженной жене было комфортно в нем находиться и передвигаться между комнатами.