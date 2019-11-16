Яна Поплавская рассказала, почему долго не решалась на свадьбу с Сергеем Гинзбургом
Российская актриса Яна Поплавская рассказала о свадьбе с Сергеем Гинзбургом, на которую долгое время не решалась. Пара закрепила свой союз в ЗАГСе лишь спустя 2,5 года отношений.
Как отметила Яна Поплавская, ее мать категорически не принимала нежелание дочери выходить замуж. Лишь отец поддерживал ее в этом, а первый супруг долгое время добивался своей жены. Актриса заявила, что 2,5 года отказывалась выходить замуж за режиссера Сергея Гинзбурга. В итоге церемония бракосочетания состоялась 1 апреля, когда ЗАГС был практически пустым. Звезда вспоминает, что тогда ее избранник работал в театре Олега Киселева и должен был уехать на год в Канаду.
Яна Поплавская очень быстро нашла подходящее платье и сделала прическу, но спустя годы поняла, что поторопилась со свадьбой. Вместе артисты были 25 лет, и в этом браке родилось двое сыновей. В 2020 году актриса станет женой радиоведущего Евгения Яковлева, который младше своей избранницы на 12 лет.
Как отметила Яна Поплавская, ее мать категорически не принимала нежелание дочери выходить замуж. Лишь отец поддерживал ее в этом, а первый супруг долгое время добивался своей жены. Актриса заявила, что 2,5 года отказывалась выходить замуж за режиссера Сергея Гинзбурга. В итоге церемония бракосочетания состоялась 1 апреля, когда ЗАГС был практически пустым. Звезда вспоминает, что тогда ее избранник работал в театре Олега Киселева и должен был уехать на год в Канаду.
Яна Поплавская очень быстро нашла подходящее платье и сделала прическу, но спустя годы поняла, что поторопилась со свадьбой. Вместе артисты были 25 лет, и в этом браке родилось двое сыновей. В 2020 году актриса станет женой радиоведущего Евгения Яковлева, который младше своей избранницы на 12 лет.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:53