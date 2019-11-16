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Яна Поплавская рассказала, почему долго не решалась на свадьбу с Сергеем Гинзбургом

Российская актриса Яна Поплавская рассказала о свадьбе с Сергеем Гинзбургом, на которую долгое время не решалась. Пара закрепила свой союз в ЗАГСе лишь спустя 2,5 года отношений.
Яна Поплавская рассказала, почему долго не решалась на свадьбу с Сергеем Гинзбургом

Как отметила Яна Поплавская, ее мать категорически не принимала нежелание дочери выходить замуж. Лишь отец поддерживал ее в этом, а первый супруг долгое время добивался своей жены. Актриса заявила, что 2,5 года отказывалась выходить замуж за режиссера Сергея Гинзбурга. В итоге церемония бракосочетания состоялась 1 апреля, когда ЗАГС был практически пустым. Звезда вспоминает, что тогда ее избранник работал в театре Олега Киселева и должен был уехать на год в Канаду.

Яна Поплавская очень быстро нашла подходящее платье и сделала прическу, но спустя годы поняла, что поторопилась со свадьбой. Вместе артисты были 25 лет, и в этом браке родилось двое сыновей. В 2020 году актриса станет женой радиоведущего Евгения Яковлева, который младше своей избранницы на 12 лет.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:53

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