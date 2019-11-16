Создан материал, позволяющий отказаться от батарей в небольшой электронике





Для этого ученые воспользовались эффектом Зеебека. Он описывает появление электричества из-за разности температур между двумя концами материала. До недавнего времени наивысшие показатели коэффициента качества термоэлектрических свойств составлял от 2,5 до 2,8, однако новый материал имеет показатель от 5 до 6. Значимость такого прорыва еще предстоит осознать в полной мере.Уже сейчас ученые отмечают, что созданный материал позволит отказаться от батарей в небольшой электронике, весь необходимый заряд эта техника будет генерировать для себя сама путем преобразования тепла определенных своих частей. В качестве примера можно привести некоторые устройств использующиеся дома, их возможно будет не подключать к сети. Похожая ситуация вероятна и с фитнес-трекерами и «умными» часами.Для создания этого материала ученые использовали железо, ванадий, вольфрам и алюминий, все они были нанесены тонким слоем на кристаллы кремния. При этом специалисты отмечают, что в настоящий момент сложно осознать влияние этого открытия на повседневную жизнь людей, ведь это вещество можно будет применять практически во всех сферах жизни.