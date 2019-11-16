Создан материал, позволяющий отказаться от батарей в небольшой электронике
Ученые Венского технического университета создали материал, обладающий самой высокой эффективностью преобразования тепла в электричество. Данная разработка позволит в будущем отказаться от батарей в небольшой электронике, она сможет сама обеспечивать себя зарядом.
Для этого ученые воспользовались эффектом Зеебека. Он описывает появление электричества из-за разности температур между двумя концами материала. До недавнего времени наивысшие показатели коэффициента качества термоэлектрических свойств составлял от 2,5 до 2,8, однако новый материал имеет показатель от 5 до 6. Значимость такого прорыва еще предстоит осознать в полной мере.
Уже сейчас ученые отмечают, что созданный материал позволит отказаться от батарей в небольшой электронике, весь необходимый заряд эта техника будет генерировать для себя сама путем преобразования тепла определенных своих частей. В качестве примера можно привести некоторые устройств использующиеся дома, их возможно будет не подключать к сети. Похожая ситуация вероятна и с фитнес-трекерами и «умными» часами.
Для создания этого материала ученые использовали железо, ванадий, вольфрам и алюминий, все они были нанесены тонким слоем на кристаллы кремния. При этом специалисты отмечают, что в настоящий момент сложно осознать влияние этого открытия на повседневную жизнь людей, ведь это вещество можно будет применять практически во всех сферах жизни.
Для этого ученые воспользовались эффектом Зеебека. Он описывает появление электричества из-за разности температур между двумя концами материала. До недавнего времени наивысшие показатели коэффициента качества термоэлектрических свойств составлял от 2,5 до 2,8, однако новый материал имеет показатель от 5 до 6. Значимость такого прорыва еще предстоит осознать в полной мере.
Уже сейчас ученые отмечают, что созданный материал позволит отказаться от батарей в небольшой электронике, весь необходимый заряд эта техника будет генерировать для себя сама путем преобразования тепла определенных своих частей. В качестве примера можно привести некоторые устройств использующиеся дома, их возможно будет не подключать к сети. Похожая ситуация вероятна и с фитнес-трекерами и «умными» часами.
Для создания этого материала ученые использовали железо, ванадий, вольфрам и алюминий, все они были нанесены тонким слоем на кристаллы кремния. При этом специалисты отмечают, что в настоящий момент сложно осознать влияние этого открытия на повседневную жизнь людей, ведь это вещество можно будет применять практически во всех сферах жизни.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:47