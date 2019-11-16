Ида Галич призналась, что отказалась от роли ведущей в новом сезоне “Орла и решки” из-за беременности





Летом этого года Ида Галич заявила о своей беременности, показав округлившийся живот в одном из своих роликов. По словам блогера, прозвучавшим для YouTube-шоу “Пятница с Региной”, новость о скором рождении ребенка ее приятно удивила, несмотря на то, что она была готова к этому. Дело в том, что Галич с мужем Аланом Басиевым не ожидали, что все получится так стремительно. Артистка была готова участвовать в крупных проектах, в частности, она намеревалась отправиться в путешествие вместе с Марией Миногаровой. Однако ей пришлось отказаться от роли ведущей, чтобы полностью посвятить себя вынашиванию малыша.Сейчас Ида Галич испытывает незначительные изменения в организме, например, иногда едва может сдержать слезы, а также стала больше уставать. По словам блогера, ее отношения с супругом развивались стремительно, а изначально Басиев не был осведомлен об ее популярности.