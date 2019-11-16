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Ученые планируют использовать тренировки астронавтов для лечения больных раком

Ученые выяснили, что физиологический стресс астронавтов и больных раком очень схож. Поэтому для лечения онкологических заболеваний специалисты планируют использовать тренировки, которые проходят космонавты.

Для того, чтобы быть в состоянии переносить серьезные нагрузки и при этом оставаться в форме, астронавты вынуждены на всех этапах своей работы уделять особенное внимание тренировкам. Подобная физическая активность позволяет космонавтам защищать организм от негативного воздействия отсутствия гравитации и повышенного уровня радиации, которые проявляются в потере мышечной массы, ломкости костей, дегенеративных изменений в функционировании сердечно-сосудистой системы и головного мозга.

Представитель Мемориального онкологического центра им. Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке Джессика Скотт сообщила, что последние исследования позволили сделать заключение о схожести физиологического стресса, переживаемого астронавтами, с тем, которому подвержены больные раком во время прохождения терапии. Поэтому ученые пришли к выводу, что адаптация программ тренировок космонавтов для страдающих онкологическими заболеваниями может стать путем решения проблем, возникающих при прохождении курса лечения.

Таким образом, тренировки, которые проходят космонавты на всех этапах своей работы, могут оказать положительный эффект для минимизации рисков при лечении онкологических заболеваний. Кроме того, физическая подготовка и дополнительная активность помогут сократить время, необходимое для полного восстановления организма после перенесенной болезни.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:33

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