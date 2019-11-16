Во время тестов заметили «заряженный» Opel Insignia GSi
Компания Opel продолжает готовиться к дебюту обновленной Opel Insignia, ее представят в начале 2020 года. Во время тестов была замечена «заряженная» версия автомобиля – Opel Insignia GSi, имеющая минимальную маскировку.
Фотошпионам уже удавалась заснять во время испытаний обычный Opel Insignia, но тогда даже он был практически полностью покрыт камуфляжем. Недавно фотографы сфотографировали «заряженный» Opel Insignia GSi, имеющий маскировку только на переднем бампере. Дизайн новинки имеет общие черты с новой версией Opel Corsa, эксперты считают, что все модели, выпущенные после включения бренда в состав PSA, будут иметь подобный внешний вид.
«Заряженный» Opel Insignia GSi получит обновленную головную оптику, новую радиаторную решетку и измененный передний бампер, однако перемены в нем пока сложно разглядеть. Новинка все также построена на базе от General Motors. Это говорит о том, что производитель предпочитает экономить средства и не вкладывать их в разработку собственных платформ. Салон авто получит большой мультимедийный экран и аналоговую приборную панель.
Под капотом Opel Insignia GSi должен оказаться 2,0-литровый турбированный двигатель, генерирующий 260 лошадиных сил. Будет ли он безальтернативным, либо модель получит дополнительные варианты в моторную гамму – неизвестно. Презентация обычной и «заряженной» версии автомобиля ожидается в первые месяцы 2020 года.
Фотошпионам уже удавалась заснять во время испытаний обычный Opel Insignia, но тогда даже он был практически полностью покрыт камуфляжем. Недавно фотографы сфотографировали «заряженный» Opel Insignia GSi, имеющий маскировку только на переднем бампере. Дизайн новинки имеет общие черты с новой версией Opel Corsa, эксперты считают, что все модели, выпущенные после включения бренда в состав PSA, будут иметь подобный внешний вид.
«Заряженный» Opel Insignia GSi получит обновленную головную оптику, новую радиаторную решетку и измененный передний бампер, однако перемены в нем пока сложно разглядеть. Новинка все также построена на базе от General Motors. Это говорит о том, что производитель предпочитает экономить средства и не вкладывать их в разработку собственных платформ. Салон авто получит большой мультимедийный экран и аналоговую приборную панель.
Под капотом Opel Insignia GSi должен оказаться 2,0-литровый турбированный двигатель, генерирующий 260 лошадиных сил. Будет ли он безальтернативным, либо модель получит дополнительные варианты в моторную гамму – неизвестно. Презентация обычной и «заряженной» версии автомобиля ожидается в первые месяцы 2020 года.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:26