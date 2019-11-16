Медики разрешили купаться после вакцинации от гриппа





Медицинские работники сообщили, что противопоказаний к вакцинации от гриппа не так много, и самыми распространенными среди них являются первый триместр беременности и аллергическая реакция на куриный белок. Кроме того, строгих запретов в отношении каких-либо действий, предпринимаемых перед прививкой, не существует.То, что место инъекции нельзя мочить в течение нескольких дней после процедуры, медики называют мифом. Как утверждает врач-терапевт Ирина Ярцева, воздействие воды никоим образом не отражается ни на реакции на прививку, ни на эффективность ее действия. Поэтому мыться и принимать душ и в день проведения манипуляции, и в последующие не возбраняется. Также это правило распространяется и на реакцию Манту. Единственное, чего не стоит делать после проведения туберкулиновой пробы, так это тереть место укола, ведь подобное физическое воздействие способно отразиться на ее размере. В таком случае оценка проведенного теста может быть неточной.Медики отмечают, что болезненные ощущения в месте инъекции, слабость, повышение температуры тела, а также присутствие мышечного дискомфорта, являются вариантами нормы реакции на проведенную вакцинацию. Поэтому эксперты рекомендуют после прививки на грипп исключить на несколько дней активные физические нагрузки. Кроме того, нежелательно также тереть место укола, так как даже если это какой-то период и поможет избавиться от ощущения дискомфорта, впоследствии подобные действия способны спровоцировать появление гематомы.