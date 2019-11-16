Дочь Аллы Вербер показала последнее видео матери перед смертью

Екатерина Вербер обратилась к подписчикам аккаунта своей матери в сети Instagram, показав последнее видео, которое хотела опубликовать Алла Вербер. На показанных кадрах бизнес-леди наслаждается отпуском в Форте-дей-Марми. Она двигается под музыку на пляже в окружении шезлонгов и на фоне моря. Как отметили поклонники, на этом видео Вербер выглядит привлекательно и излучает счастье. Дочь бывшего fashion-директора ЦУМа рассказала, что этот видеоролик был создан 5 августа, а уже на следующий день стало известно о ее смерти.В комментариях высказались Яна Рудковская, Наташа Королева, Игорь Гуляев, Жасмин, Артур Пирожков, а также многочисленные поклонники.