Xiaomi выпустит недорогой изогнутый 29-дюймовый монитор для геймеров
Компания Xiaomi продолжает расширять ассортимент своих товаров. Бренд в скором времени выпустит недорогой изогнутый 29-дюймовый монитор, предназначенный для геймеров, его цена будет составлять около 200 долларов.
Xiaomi представила свой первый монитор всего месяц назад, тогда компания показала 34-дюймовую модель, имеющую частоту обновления 144 Гц, время отклика на 4 мс и поддержку технологии AMD FreeSync. Во время той презентации представители бренда отметили, что в скором времени будет анонсирована еще одна новинка, имеющая меньший размер.
Так и произошло, Xiaomi представила 29-дюймовый изогнутый монитор. Его характеристики полностью совпадают с более крупной моделью. В новинке используется матрица Samsung, однако это не мешает ей быть значительно дешевле своих прямых конкурентов.
Точная цена данной модели монитора Xioami пока не названа, однако считается, что она получит стоимость примерно на треть меньше 43-дюймовой версии. Последняя сейчас продается в Китае за 300 долларов, что примерно в 2 раза дешевле ценников у аналогичных моделей других компаний. Когда стоит ждать старта продаж — пока не известно, однако эксперты считают, что модель точно появится на рынке до конца 2019 года.
Xiaomi представила свой первый монитор всего месяц назад, тогда компания показала 34-дюймовую модель, имеющую частоту обновления 144 Гц, время отклика на 4 мс и поддержку технологии AMD FreeSync. Во время той презентации представители бренда отметили, что в скором времени будет анонсирована еще одна новинка, имеющая меньший размер.
Так и произошло, Xiaomi представила 29-дюймовый изогнутый монитор. Его характеристики полностью совпадают с более крупной моделью. В новинке используется матрица Samsung, однако это не мешает ей быть значительно дешевле своих прямых конкурентов.
Точная цена данной модели монитора Xioami пока не названа, однако считается, что она получит стоимость примерно на треть меньше 43-дюймовой версии. Последняя сейчас продается в Китае за 300 долларов, что примерно в 2 раза дешевле ценников у аналогичных моделей других компаний. Когда стоит ждать старта продаж — пока не известно, однако эксперты считают, что модель точно появится на рынке до конца 2019 года.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:51