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Коллекторы назвали действенный способ избежать просрочек по кредиту

Коллекторы рассказали россиянам про то, как из избежать просрочек выплат по кредиту. Специалисты в этой сфере назвали действенный способ вовремя выплачивать платежи финансовому учреждению, чтобы не оказываться в критической ситуации.
Коллекторы назвали действенный способ избежать просрочек по кредиту

По словам коллекторов, люди, оформляя кредиты, предпочитают принимать поспешные и необдуманные решения, забывая взвесить все за и против. Главная проблема в таких ситуациях – осознать реальный размер выплат, которые придется делать ежемесячно. Когда человек видит определенную сумму на бумаге – ему сложно понять, как этот платеж повлияет на его жизнь.

Именно поэтому коллекторы советуют перед тем, как взять кредит, провести своеобразный «краш-тест» для своего бюджета. Необходимо несколько месяцев прожить на сумму, остающуюся после погашения платежа банку. Это поможет человеку понять, может ли он позволить себе взять такое обязательство перед банком. Подобный подход приведет к тому, что россиянин на практике осознает, хватит ли его бюджета для обслуживания кредита.

Еще одно правило, являющееся непопулярным в России, – внимательное чтение договора. Многие люди предпочитают изучить его поверхностно или и вовсе довериться банку. Это является серьезной ошибкой, отмечают коллекторы. Впоследствии это приводит к просрочкам, непониманию своих прав и обязанностей и другим проблемам, связанным с незнанием условий договоренностей.

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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:32

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