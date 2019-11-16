Оксана Самойлова: «Придумать имя для ребенка в четвертый раз оказалось сложнее»

Оксана Самойлова и ее муж, рэпер Джиган вместе уже около десяти лет. За это время супруги трижды стали родителями: в 2011-м родилась Ариела, в 2014-м - Лея, а спустя почти три года – Майя. Не так давно стало известно, что Самойлова беременна в четвертый раз. Как призналась сама многодетная мать, она планировала заняться вопросом расширения семьи не ранее, чем через полгода, поэтому результаты теста стали для нее неожиданностью.Однако и Самойлова, и Джиган произошедшему крайне рады, даже несмотря на то, что беременность была незапланированной. Модель и рэпер давно мечтали о сыне, и, возможно, в четвертый раз им повезет, но пока их поклонникам остается только гадать, ведь пара до сих пор не объявила пол будущего ребенка. Единственное, о чем знаменитости рассказали поклонникам, так это то, как узнали о грядущем пополнении, и что «придумать имя для ребенка в четвертый раз оказалось сложнее». Рэпер и его супруга признались, что, несмотря на трудности выбора, они все-таки смогли определиться с тем, как назовут будущего малыша, однако пока не планируют делиться этой информацией с общественностью.