Ирина Пегова завоевала бронзу на чемпионате по бальным танцам в Минске

Ирина Пегова рассказала фанатам об участии в международном чемпионате мира по бальным танцам, где она заняла 3 место. С почетной бронзой ее поздравили многочисленные поклонники, отметив, что она прекрасно двигается. Артистка опубликовала видео, в котором продемонстрировала свои умения. В частности, 41-летняя звезда танцевала бразильский танец самбо. В новом посте в своем микроблоге она также поблагодарила партнера Евгения Раева за терпение и труд.Поклонники Ирины Пеговой заметили, что звезда сильно похудела благодаря тренировкам. Помимо творческой и общественной деятельности актриса много времени уделяет занятиям спортом, не отказываясь от них даже во время отпуска.