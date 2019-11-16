Николай Носков вернется на сцену после перенесенного больше двух лет назад инсульта





Как отметил Николай Носков, он регулярно занимается тренировками голоса, не прибегая к помощи специалистов, поскольку у него есть опыт распевания. Также он 5 раз в неделю обращается к тренеру лечебной физкультуры. Певец уверен, что может восстановить голосовые связки после инсульта, поскольку им требуется время, как и любому другому органу. Как известно, музыкант пострадал от инсульта в марте 2017 года, но в трудный период своей жизни он получил помощь от коллег и фанатов.Сольное выступление Николая Носкова после инсульта запланировано на 9 декабря в московском Crocus City Hall.