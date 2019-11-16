Россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы





Проанализировав информацию с 1,3 миллиона чеков, российский сервис по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods выявил, как за прошедший год изменились пищевые предпочтения отечественных покупателей. Так, судя по данным, содержащимся в платежных документах, спрос на чечевицу за период с октября 2018-го по этот же месяц 2019-го вырос на 27,8%. Увеличилось и потребление населением манки – показатель продаж этой крупы сейчас на 20,6% больше. Кроме того, чаще начали покупать пшено и рис (14,2% и 4,2% соответственно).При этом фавориты прошлых годов гречка и перловка начали терять былую популярность. Показатели их продаж снизились на 4% и 17,3%. Подобные перемены на продуктовом рынке обусловлены, в большей степени, ростом цен на одни крупы и снижением стоимости других. Так некоторые марки гречневой крупы за последний год подорожали от 3% до 27%. Манка же, наоборот, стала дешевле, чем раньше.Кроме того, аналитики заметили еще одну тенденцию, которая влияет на смену фаворитов продуктового рынка. Это стремление потребителей сэкономить на покупке еды в принципе. Подобный факт объясняет рост популярности чечевицы, которая является универсальным продуктом и подходит как для приготовления каш, так и для супов.Также подобное явление объясняется желанием населения сократить расходы на продукты питания и, в частности, на все дорожающие овощи. Именно поэтому покупатели больше склонны приобретать дешевые крупы, полностью отказываясь или сокращая траты на покупку экономически невыгодных товаров.