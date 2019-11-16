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Певица Шакира лишилась голоса после кровоизлияния в голосовые связки

Певица Шакира поделилась воспоминаниями, как лишилась голоса в результате кровоизлияния в голосовые связки. Как передает Daily Mail, болезнь привела артистку к депрессии, но рядом оставался супруг.

В рамках нового интервью Шакира решила рассказать, что диагноз прозвучал еще в 2017 году, в результате чего она не могла говорить. Звезда рисковала лишиться голоса навсегда, что привело ее к депрессии. Исполнительница призналась, что в тот период у нее не было сил даже на то, чтобы подняться из постели утром, поскольку голос был неотъемлемой ее частью. Огромную поддержку Шакире оказал ее супруг, футболист Жерар Пике. Несмотря на сложности, возлюбленный всегда был рядом и не осуждал жену.
Певица Шакира лишилась голоса после кровоизлияния в голосовые связки

Врачи советовали провести операцию, чтобы вернуть голос, но спустя время состояние Шакиры пришло в норму.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:16

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