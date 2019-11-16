АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Звезда "Дома-2" Элина Камирен рассказала о пластических операциях

Бывшая участница телестройки Элина Камирен никогда не делала секрет из того, что провела несколько пластических операций, чтобы усовершенствовать собственную внешность. Теперь она делится секретами, как это нужно делать правильно, и каким будет результат.
Звезда "Дома-2" Элина Камирен рассказала о пластических операциях

По словам Элины Камирен, после хирургического вмешательства она стала себя чувствовать в разы увереннее. Для своих поклонников девушка подготовила целый развернутый пост в интернете, который может помочь определиться в необходимости подобной операции. Она указала в нем цены, а также уточнила, к какой пластике прибегала сама.

Так, она отметила, что лично ей ринопластика обходилась в 300 тысяч рублей, а повторную операцию ей будет тоже необходимо сделать, но уже за большую оплату.

Помимо этого, Элина отметила, что к каждому типу лица должен быть свой подход, а женщинам, которым больше 45 лет, ринопластика может помочь выглядеть моложе.

Отметила она и тот факт, что увеличивала свою грудь с первого размера до четвертого. По ее словам, такая операция может помочь женщинам после родов, а также чувствовать себя увереннее.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:48

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Михаил Ефремов впервые стал…
В Лондоне злоумышленники попытались украсть две картины…
Звезда "Дома-2" Элина Камирен рассказала о пластических…
Ученые предупредили о смертельной опасности тестеров в магазинах…
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин на месяц семейной жизни подарил Розалии Райсон золотую…
В США телеканал открыл вакансию по просмотру рождественских…
Наталья Штурм приобрела дом мечты на…
Пассажиры самого долгого авиарейса в истории рассказали о странностях во время…
«И похуже люди бывали»: Иосиф Пригожин о намерении Ольги Бузовой участвовать в…
Все смартфоны Xiaomi дороже 285 долларов получат…
«Недостатки делают нас красивыми»: Ксения Бородина поддержала неуверенных в себе…
Дима Билан едва не устроил драку в новом реалити-шоу…
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров по версии…
Прокуратура проверит интервью Ксении Собчак на…
Яна Рудковская и Наталья Водянова с детьми украсили обложку…
Google научит пользователей произносить слова…
Названы два продукта, которые лучше не давать детям до двух…
«Колотун на дворе»: певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних…
Учёные определили генетическую основу…
Екатерина Климова предстала перед фанатами с заплаканными…
Разработано приложение для исследования здоровья Apple…
В Башкирии нашли захоронение великана ростом 6…
«Четвертая кража телефона»: Анна Калашникова вновь стала жертвой…
Врачи составили список полезных для суставов…
Риск развития инсульта у веганов выше, чем у…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, почему Снигирь и Цыганов скрывают свой…
Microsoft неожиданно «оживила» Windows 10…
Ученые: Климат повлиял на зарождение Ассирийской…
Honda планирует представить гибридный кроссовер CR-V…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион…
Тимур Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное…
Google запустила бесплатного «убийцу…
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева пожаловалась, что сильно располнела в…
Том Фелтон не верит в воссоединение каста «Гарри Поттера» для съемок «Проклятого…
Телеведущий Андрей Малахов побывал на концерте Ольги Бузовой в…
Телеведущий Влад Кадони выругал "бабский" коллектив проекта…
Apple объявила войну приложениям для…
В России появились две новые версии Mercedes…
Сексолог Инна Чудинова: "Ксения Собчак пожалеет о браке с Константином…
В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx…
Просмотреть все новости