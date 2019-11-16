Звезда "Дома-2" Элина Камирен рассказала о пластических операциях
Бывшая участница телестройки Элина Камирен никогда не делала секрет из того, что провела несколько пластических операций, чтобы усовершенствовать собственную внешность. Теперь она делится секретами, как это нужно делать правильно, и каким будет результат.
По словам Элины Камирен, после хирургического вмешательства она стала себя чувствовать в разы увереннее. Для своих поклонников девушка подготовила целый развернутый пост в интернете, который может помочь определиться в необходимости подобной операции. Она указала в нем цены, а также уточнила, к какой пластике прибегала сама.
Так, она отметила, что лично ей ринопластика обходилась в 300 тысяч рублей, а повторную операцию ей будет тоже необходимо сделать, но уже за большую оплату.
Помимо этого, Элина отметила, что к каждому типу лица должен быть свой подход, а женщинам, которым больше 45 лет, ринопластика может помочь выглядеть моложе.
Отметила она и тот факт, что увеличивала свою грудь с первого размера до четвертого. По ее словам, такая операция может помочь женщинам после родов, а также чувствовать себя увереннее.
По словам Элины Камирен, после хирургического вмешательства она стала себя чувствовать в разы увереннее. Для своих поклонников девушка подготовила целый развернутый пост в интернете, который может помочь определиться в необходимости подобной операции. Она указала в нем цены, а также уточнила, к какой пластике прибегала сама.
Так, она отметила, что лично ей ринопластика обходилась в 300 тысяч рублей, а повторную операцию ей будет тоже необходимо сделать, но уже за большую оплату.
Помимо этого, Элина отметила, что к каждому типу лица должен быть свой подход, а женщинам, которым больше 45 лет, ринопластика может помочь выглядеть моложе.
Отметила она и тот факт, что увеличивала свою грудь с первого размера до четвертого. По ее словам, такая операция может помочь женщинам после родов, а также чувствовать себя увереннее.