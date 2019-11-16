Звезда "Дома-2" Элина Камирен рассказала о пластических операциях

По словам Элины Камирен, после хирургического вмешательства она стала себя чувствовать в разы увереннее. Для своих поклонников девушка подготовила целый развернутый пост в интернете, который может помочь определиться в необходимости подобной операции. Она указала в нем цены, а также уточнила, к какой пластике прибегала сама.Так, она отметила, что лично ей ринопластика обходилась в 300 тысяч рублей, а повторную операцию ей будет тоже необходимо сделать, но уже за большую оплату.Помимо этого, Элина отметила, что к каждому типу лица должен быть свой подход, а женщинам, которым больше 45 лет, ринопластика может помочь выглядеть моложе.Отметила она и тот факт, что увеличивала свою грудь с первого размера до четвертого. По ее словам, такая операция может помочь женщинам после родов, а также чувствовать себя увереннее.