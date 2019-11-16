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Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин на месяц семейной жизни подарил Розалии Райсон золотую скалку

У звездной пары телевизионного проекта «Дом-2» Розалии Райсон и Андрея Шабарина прошел месяц с момента бракосочетания. Супруг не только не забыл о знаменательной дате, но и преподнес Розалии очередной сюрприз в виде золотой скалки.
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин на месяц семейной жизни подарил Розалии Райсон золотую скалку

Совсем недавно Розалия и Андрей отмечали свою свадьбу на Сейшелах, однако с этого момента прошел уже целый месяц семейной жизни. Муж Розалии преподнес ей в честь этой даты подарок.

Розалия поблагодарила Андрея не только на словах, но и посвятила ему целый пост в сети интернет на личной странице. Девушка сказала, что ее любимый встал пораньше, чтобы ее порадовать. Он подарил ей большой букет цветов, а также золотую скалку. По ее словам, подобный подарок он, скорее всего, подготовил, чтобы она не забыла о своих женских обязанностях, ведь в первую очередь она - жена. Шабарин не разделяет идею Розалии быть независимой и заниматься собственным бизнесом.

Райсон прошла на данный момент курсы по наращиванию волос. Свои навыки девушка пока оттачивает на куклах, но мечтает о собственном салоне красоты. Она считает, что женщина не должна целиком и полностью зависеть от своего мужчины.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:39

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