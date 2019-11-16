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Ученые предупредили о смертельной опасности тестеров в магазинах косметики

Американские ученые в результате эксперимента пришли к выводу, что тестеры в магазинах косметики могут нести смертельную опасность. Итоги исследования были размещены на YouTube-канале телекомпании WCNC Charlotte.

Новое исследование показало, какие болезнетворные бактерии содержатся на косметических тестерах. Все пробы были собраны в магазинах города Вудбридж в Нью-Джерси. Эксперты отправили 10 тестеров разной косметики в специальные емкости для выращивания бактерий и вирусов, а затем отнесли их в лабораторию. Специалист по инфекционным заболеваниям выявил наличие кишечной палочки и герпеса, а также несколько разновидностей стафилококка, который является смертельно опасным. Отмечается, что заболеванием можно заразиться даже через тени для век.

Эксперты подчеркнули, что посредством косметики есть риск заразиться ЗППП. Медики отмечают, что использования ватных дисков не обеспечивают защиту от развития инфекций.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:45

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