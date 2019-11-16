Ученые предупредили о смертельной опасности тестеров в магазинах косметики





Новое исследование показало, какие болезнетворные бактерии содержатся на косметических тестерах. Все пробы были собраны в магазинах города Вудбридж в Нью-Джерси. Эксперты отправили 10 тестеров разной косметики в специальные емкости для выращивания бактерий и вирусов, а затем отнесли их в лабораторию. Специалист по инфекционным заболеваниям выявил наличие кишечной палочки и герпеса, а также несколько разновидностей стафилококка, который является смертельно опасным. Отмечается, что заболеванием можно заразиться даже через тени для век.Эксперты подчеркнули, что посредством косметики есть риск заразиться ЗППП. Медики отмечают, что использования ватных дисков не обеспечивают защиту от развития инфекций.