В США телеканал открыл вакансию по просмотру рождественских фильмов





Рождественские семейные фильмы являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Некоторые их них есть в эфире ежегодно, но студии выпускают новые проекты каждый год. Кинокомпания Hallmark решила напомнить о праздничных фильмах собственного производства. Организация открыла вакансию мечты, в рамках которой новому сотруднику нужно будет просмотреть 24 киноленты за 12 дней. На сайте компании отмечается, что для этой работы нужен любитель семейных и рождественских драм. Победитель конкурса получит тысячу долларов, а также подписку на потоковое вещание и вкусный комплект для приятного времяпровождения, а именно небольшую украшенную елку и печенье с какао.Для участия в конкурсе необходимо создать собственную видеопрезентацию и прислать ее на сайт кинокомпании.