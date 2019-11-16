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В США телеканал открыл вакансию по просмотру рождественских фильмов

Американский телеканал Hallmark открыл вакансию по просмотру рождественских фильмов. Победителю конкурса нужно будет за деньги посмотреть 24 кинокартины.

Рождественские семейные фильмы являются неотъемлемым атрибутом новогодних праздников. Некоторые их них есть в эфире ежегодно, но студии выпускают новые проекты каждый год. Кинокомпания Hallmark решила напомнить о праздничных фильмах собственного производства. Организация открыла вакансию мечты, в рамках которой новому сотруднику нужно будет просмотреть 24 киноленты за 12 дней. На сайте компании отмечается, что для этой работы нужен любитель семейных и рождественских драм. Победитель конкурса получит тысячу долларов, а также подписку на потоковое вещание и вкусный комплект для приятного времяпровождения, а именно небольшую украшенную елку и печенье с какао.

Для участия в конкурсе необходимо создать собственную видеопрезентацию и прислать ее на сайт кинокомпании.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:29

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