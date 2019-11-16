Актер Михаил Ефремов впервые стал дедушкой





Летом появились данные о свадьбе наследника 56-летнего Михаила Ефремова и Влады Киселевой. Звездный отец смог приехать на праздник, несмотря на то, что о нем стало известно всего лишь за два дня. При этом вторая жена актера и мать жениха пропустила церемонию бракосочетания, поскольку у нее проходили гастроли в Берлине. Недавно в Сети появилась информация о том, что у пары родилась дочь, ребенка решили назвать Аллой. Такое имя, по мнению публики, дано ребенку в честь бабушки артиста Аллы Покровской, последняя ушла из жизни летом этого года.Как известно, Михаил Ефремов успел побывать в браке пять раз, а от второй жены у него остался сын Николай. Всего российский актер воспитывает три сына и три дочери.