Пассажиры самого долгого авиарейса в истории рассказали о странностях во время полета





Недавно стало известно, что лайнер Boeing 787-9 Dreamliner совершил самый долгий авиарейс в истории, полет занял 19 часов 19 минут. Самолет вылетел из Лондона и приземлился в Сиднее. За это время воздушный лайнер пролетел над 11 странами, включая Россию. Эта новость сразу привлекла немало внимания в мире, поэтому обычные пассажиры рейса даже дали небольшие интервью и рассказали о собственных ощущениях от такого полета.Сразу людей удивило то, что вместо завтрака им предложили ужин, а кроме того, в салоне с самого начала было включено ночное освещение. Позже стало известно, что на борту использовалось австралийское время, позволяющее заранее подготовить пассажиров к новому часовому поясу. Бортпроводники предлагали людям делать аэробные упражнения, например, приседания и растяжку. Это делалось для того, чтобы избежать тромбоза из-за долгого нахождения в положении сидя. Также им предлагали прогуливаться вдоль сидений.Кроме того, пассажиры отметили, что из-за самого длительного полета им удалось увидеть сразу два рассвета. Сама компания Qantas Airlines осталась довольна пробным рейсом и собирается в будущем использовать похожие по длительности маршруты без пересадок.