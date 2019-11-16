«И похуже люди бывали»: Иосиф Пригожин о намерении Ольги Бузовой участвовать в «Евровидении»





Насчет идеи Ольги Бузовой принять участие в «Евровидении» высказался Иосиф Пригожин. Он рассказал, что если у Ольги действительно есть очень сильное желание выступать, то пусть делает, ведь за историю конкурса были исполнители, которые гораздо хуже Бузовой. Однако в таком случае звезде необходимо усовершенствовать свой вокал, так как на «Евровидении» нужно петь в живую, а в ноты у нее не всегда хорошо получается попасть.Иосиф Пригожин подчеркнул, что запретить ей участие не могут, а чувство ритма у нее есть, возможно, она поработает над собой, и все получится.Напомним, что ранее Ольга Бузова о своем желании принять участие в конкурсе заявила на своем концерте, она для этого свой нашумевший хит «Мало половин» перевела на английский язык.