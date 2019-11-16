Все смартфоны Xiaomi дороже 285 долларов получат 5G





По словам Лэй Цзюнь, Xiaomi в 2020 году собирается активно развивать направление 5G, так как все больше людей желают иметь более скоростной мобильный интернет. Планы китайской компании можно назвать амбициозными, ведь она хочет выпустить минимум 10 моделей, поддерживающих сети нового поколения. По словам руководителя бренда, все устройства дороже 285 долларов получат такую опцию.Это говорит о том, что 5G теперь можно будет встретить не только в премиальных смартфонах, но и устройствах среднего класса. Представитель Xiaomi отметил, что речь не только об основном бренде компании, но и о моделях от Redmi. Считается, что первые устройства с поддержкой 5G будут представлены уже в первой половине 2020 года.Следует отметить, что по данным IDC, в третьем квартале 2019-го в Китае было продано 485 тысяч смартфонов, работающих с сетями нового поколения. Среди лидеров оказались такие бренды: Vivo, Samsung и Huawei. Их доля в суммарном объеме продаж составила 54,3%, 29% и 9,5% соответственно. Эксперты считают, что в 2020 году рынок смартфонов с поддержкой 5G ожидает стремительный рост.