АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Жизненный опыт помогает в лечении диабета 2…
EUR 70.41 USD 63.89
Курс валют на 16.11.2019

Все смартфоны Xiaomi дороже 285 долларов получат 5G

Компания Xiaomi поделилась своими планами на 2020 год, в течение этого периода она собирается выпустить 10 моделей, поддерживающих 5G. Глава бренда заявил, что все смартфоны производителя дороже 285 долларов будут получать поддержку сетей нового поколения.
Все смартфоны Xiaomi дороже 285 долларов получат 5G

По словам Лэй Цзюнь, Xiaomi в 2020 году собирается активно развивать направление 5G, так как все больше людей желают иметь более скоростной мобильный интернет. Планы китайской компании можно назвать амбициозными, ведь она хочет выпустить минимум 10 моделей, поддерживающих сети нового поколения. По словам руководителя бренда, все устройства дороже 285 долларов получат такую опцию.

Это говорит о том, что 5G теперь можно будет встретить не только в премиальных смартфонах, но и устройствах среднего класса. Представитель Xiaomi отметил, что речь не только об основном бренде компании, но и о моделях от Redmi. Считается, что первые устройства с поддержкой 5G будут представлены уже в первой половине 2020 года.

Следует отметить, что по данным IDC, в третьем квартале 2019-го в Китае было продано 485 тысяч смартфонов, работающих с сетями нового поколения. Среди лидеров оказались такие бренды: Vivo, Samsung и Huawei. Их доля в суммарном объеме продаж составила 54,3%, 29% и 9,5% соответственно. Эксперты считают, что в 2020 году рынок смартфонов с поддержкой 5G ожидает стремительный рост.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Актер Михаил Ефремов впервые стал…
В Лондоне злоумышленники попытались украсть две картины…
Звезда "Дома-2" Элина Камирен рассказала о пластических…
Ученые предупредили о смертельной опасности тестеров в магазинах…
Звезда «Дома-2» Андрей Шабарин на месяц семейной жизни подарил Розалии Райсон золотую…
В США телеканал открыл вакансию по просмотру рождественских…
Наталья Штурм приобрела дом мечты на…
Пассажиры самого долгого авиарейса в истории рассказали о странностях во время…
«И похуже люди бывали»: Иосиф Пригожин о намерении Ольги Бузовой участвовать в…
Все смартфоны Xiaomi дороже 285 долларов получат…
«Недостатки делают нас красивыми»: Ксения Бородина поддержала неуверенных в себе…
Дима Билан едва не устроил драку в новом реалити-шоу…
Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров по версии…
Прокуратура проверит интервью Ксении Собчак на…
Яна Рудковская и Наталья Водянова с детьми украсили обложку…
Google научит пользователей произносить слова…
Названы два продукта, которые лучше не давать детям до двух…
«Колотун на дворе»: певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних…
Учёные определили генетическую основу…
Екатерина Климова предстала перед фанатами с заплаканными…
Разработано приложение для исследования здоровья Apple…
В Башкирии нашли захоронение великана ростом 6…
«Четвертая кража телефона»: Анна Калашникова вновь стала жертвой…
Врачи составили список полезных для суставов…
Риск развития инсульта у веганов выше, чем у…
Финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов рассказал, почему Снигирь и Цыганов скрывают свой…
Microsoft неожиданно «оживила» Windows 10…
Ученые: Климат повлиял на зарождение Ассирийской…
Honda планирует представить гибридный кроссовер CR-V…
Участница проекта "Дом-2" Анастасия Голд поставила виниры за миллион…
Тимур Батрутдинов в новом выпуске «План Б» устроит девушкам «рыбное…
Google запустила бесплатного «убийцу…
Звезда "Дома-2" Алена Водонаева пожаловалась, что сильно располнела в…
Том Фелтон не верит в воссоединение каста «Гарри Поттера» для съемок «Проклятого…
Телеведущий Андрей Малахов побывал на концерте Ольги Бузовой в…
Телеведущий Влад Кадони выругал "бабский" коллектив проекта…
Apple объявила войну приложениям для…
В России появились две новые версии Mercedes…
Сексолог Инна Чудинова: "Ксения Собчак пожалеет о браке с Константином…
В Японии обнаружена окаменелость примитивной птицы Fukuipteryx…
Просмотреть все новости