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«Недостатки делают нас красивыми»: Ксения Бородина поддержала неуверенных в себе людей

Ведущая скандального телевизионного проекта «Дом-2»Ксения Бородина постоянно говорит о темах, которые считаются злободневными и выступает в роли психолога. На этот раз она рассказала о том, насколько важно уметь ценить собственные недостатки.
«Недостатки делают нас красивыми»: Ксения Бородина поддержала неуверенных в себе людей

Ксения Бородина старается никогда не оставаться в стороне от тех проблем, которые волнуют общество. Ранее она даже признавалась, что собирается получить образование в области психологии. Иногда девушка называет себя экспертом души человека, так как постоянно ввиду своей работы в «Доме-2» разбирается в отношениях участников.

Так, в личном аккаунте Instagram она решила поговорить о теме, которая не обходит стороной практически каждого человека. Ксения Бородина поговорила о недостатках, а также о том, как сложно не принимать самого себя.

По ее словам, недостатки делают из окружающих уникальных людей, но их нужно научиться принимать. Если же человек пытается указать на недостаток с упреком, то, скорее всего, сам является неполноценной личностью. Ксения Бородина дала совет, чтобы каждый работал над развитием своих достоинств.

Однако фолловеры отметили, что на фото ведущая «Дома-2» предстала не совсем в обычном виде, так как была растрепана. У нее явно были запутаны волосы, а также практически отсутствовал макияж. Им понравилась настоящая Ксения Бородина, и они ею восхитились.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:48

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