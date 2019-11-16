«Недостатки делают нас красивыми»: Ксения Бородина поддержала неуверенных в себе людей

Ксения Бородина старается никогда не оставаться в стороне от тех проблем, которые волнуют общество. Ранее она даже признавалась, что собирается получить образование в области психологии. Иногда девушка называет себя экспертом души человека, так как постоянно ввиду своей работы в «Доме-2» разбирается в отношениях участников.Так, в личном аккаунте Instagram она решила поговорить о теме, которая не обходит стороной практически каждого человека. Ксения Бородина поговорила о недостатках, а также о том, как сложно не принимать самого себя.По ее словам, недостатки делают из окружающих уникальных людей, но их нужно научиться принимать. Если же человек пытается указать на недостаток с упреком, то, скорее всего, сам является неполноценной личностью. Ксения Бородина дала совет, чтобы каждый работал над развитием своих достоинств.Однако фолловеры отметили, что на фото ведущая «Дома-2» предстала не совсем в обычном виде, так как была растрепана. У нее явно были запутаны волосы, а также практически отсутствовал макияж. Им понравилась настоящая Ксения Бородина, и они ею восхитились.