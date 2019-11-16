Наталья Штурм приобрела дом мечты на Ямайке

Недавно Наталья Штурм признавалась своим подписчикам, что хотела бы жить на Ямайке и принимать в своем доме гостей. Оказалось, что артистка недавно воплотила свою мечту в реальность. Певица отправилась на остров, где купила дом, в котором может поместиться она и ее родственники. Однако ей пришлось жить в отеле в первое время, ожидая, пока не закончится ремонт. В своем микроблоге Штурм показывала, как отдыхает на Ямайке, восхищаясь пляжами, растениями и климатом. Артистка в восторге от вкусной еды, своего отеля и океана, в котором она не купается из-за боязни морских ежей.Наталья Штурм призналась, что состоит в отношениях с мужчиной, который гораздо успешнее ее. На данный момент она готовится к выпуску новой книги.