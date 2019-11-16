Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров по версии Bloomberg





Билл Гейтс на протяжении многих лет оставался самым богатым человеком мира, однако последние годы основатель Microsoft был вынужден довольствоваться только второй строчкой. Все это время первое место принадлежало главе Amazon Джеффу Безосу, однако недавно все изменилось. В рейтинге миллиардеров Bloomberg основатель технологической компании оказался первым с состоянием 110 млрд долларов. При этом активы Джеффа Безоса оценили в 109 млрд долларов. Тройку лидеров замкнул француз Бернар Арно, являющийся главой компании, занимающейся продажей предметов роскоши – Louis Vuitton Moet Hennessy.Следует отметить, что Билл Гейтс вновь возглавил рейтинг миллиардеров неслучайно. Недавно было объявлено, что Microsoft получит контракт на 10 лет от Минобороны США по переносу их стационарных сервисов в «облако». Изначально считалось, что главным претендентом на этот заказ является именно компания Джеффа Безоса. На фоне этих новостей стоимость акций Microsoft выросла на 4%, а котировки ценных бумаг Amazon снизились на 2%. Все это привело к тому, что состояние Билла Гейтса по версии Bloomberg выросло, а Джеффа Безоса – снизилось.