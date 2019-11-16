Дима Билан едва не устроил драку в новом реалити-шоу “ЯнаСупер”

Как отметила Рудковская, драка с Биланом будет показана в одной из серий реалити-шоу. Оказалось, что неприятный инцидент произошел в день выступления на “Новой волне”, когда продюсер и певец танцевали медленный танец. В итоге некий известный артист начал говорить неприятные слова о них, о чем узнал Билан. Певец уже побежал за обидчиком, но ему удалось вовремя скрыться. Рудковская отметила, что ее реалити-шоу не срежиссировано заранее, поскольку некоторые моменты из ее жизни нельзя просто придумать.На данный момент в эфир вышла одна серия реалити-шоу “ЯнаСупер”, которая побила все рейтинги популярности. Яна Рудковская пообещала скорый выход на экраны продолжения программы.