Прокуратура проверит интервью Ксении Собчак на экстремизм





Депутат Ильдар Резяпов оформил обращение на имя Юрия Чайки, генпрокурора РФ, после чего московская прокуратура приняла решение направить высказывания Ксении Собчак на психолого-лингвистическую экспертизу.Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте ведомства. Результаты эксперты ожидают получить во втором квартале 2020 года.