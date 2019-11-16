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Прокуратура проверит интервью Ксении Собчак на экстремизм

После того, как телеведущая и политик Ксения Собчак в интервью на радио "Новое время" в Украине сказала, что Крым лучше был бы возвращен соседнему государству, прокуратура заинтересовалась ее деятельностью. По инициативе главы Партии Ветеранов Ильдара Резяпова, слова звезды проверят в соответствии с показателями экстремизма.
Прокуратура проверит интервью Ксении Собчак на экстремизм

Депутат Ильдар Резяпов оформил обращение на имя Юрия Чайки, генпрокурора РФ, после чего московская прокуратура приняла решение направить высказывания Ксении Собчак на психолого-лингвистическую экспертизу.

Соответствующая информация уже появилась на официальном сайте ведомства. Результаты эксперты ожидают получить во втором квартале 2020 года.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:25

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