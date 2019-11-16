Яна Рудковская и Наталья Водянова с детьми украсили обложку Vogue





На фотографиях, опубликованных Яной Рудковской и Натальей Водяновой в их Instagram-аккаунтах, знаменитости облачены в бальные платья, рядом с ними находятся их дети. Подписчики в соцсетях отметили, что звёздные мамы выглядят более раскованно на снимке, в то время как их сыновья и дочери будто бы напряжены. Комментаторы связали это с усталостью детей.В фотосессии приняли участие 6-летний сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр, дочь Натальи Водяновой Нева и её сыновья Лукас и Виктор, а также Алиса Брострем.