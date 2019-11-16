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Названы два продукта, которые лучше не давать детям до двух лет

Специалисты американского ЦКПЗ провели тщательный анализ данных о рационе питания тысячи детей в возрасте от 6 до 23 месяцев и пришли к выводу о том, что родители нередко дают малышам два продукта, от употребления которых лучше всего отказаться до 2 лет. Речь идет о фруктовых соках и сладких йогуртах.
Названы два продукта, которые лучше не давать детям до двух лет

Как утверждают авторы этого исследования, наукой давно доказано, что основы правильного питания закладываются еще в младенческом возрасте, а после имеют серьезное влияние на вкусовые пристрастия человека во взрослой жизни. Проведя анализ собранных данных, специалисты установили, что дети в возрасте 6-11 месяцев получают от своих родителей около чайной ложки добавленного к рациону сахара в сутки. А дети в возрасте 12-23 месяцев – от двух до шести чайных ложек сахара. Как выяснилось, главным источником глюкозы, поступающего в организм маленьких детей в столь вредных количествах, являются фруктовые соки и сладкие йогурты.

Опираясь на результаты этого исследования, специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава США отмечают, что родителям лучше всего воздержаться от того, чтобы предлагать своим малышам фруктовые соки и сладкие йогурты до того момента, пока дети не достигнут хотя бы 2-летнего возраста.

В этой связи ученые напоминают, что переизбыток сладкого в рационе ребенка может стать причиной не только кариеса и лишнего веса, но еще и развития астмы и гипертонии в будущем.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:40

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