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«Колотун на дворе»: певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних вещах

Известный российский певец Шура прилетел в Ноябрьск, однако, судя по всему, даже не подозревал, насколько суровые погоды в установились в последние дни в городе. Теперь артист жалуется, что замерзает, поскольку оделся явно не по погоде.
«Колотун на дворе»: певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних вещах

На страничке Шуры Медведева в социальной сети Instagram появилась новая публикация с видеозаписью. На этом ролике популярный артист сообщил поклонникам, что прилетел выступать в Ноябрьск и пожаловался на очень холодную погоду. По словам исполнителя, его никто не предупредил о том, что здесь уже глубокая зима с сильными морозами и глубокими сугробами. «А я в обычном пуховике и летних туфлях на босую ногу», - пожаловался музыкант. К слову, даже его подпись под этой публикацией говорит о том, что Шура явно оказался не готов к такому «климатическому» сюрпризу. «Колотун на дворе, минус 23», - пишет он.

Поклонники сразу же проявили заботу и предложили артисту привезти теплые вещи, в комментариях ему также рекомендовали не сидеть на сквозняке и стараться утепляться. «Берегите себя», «Одевайтесь теплее и удачного выступления», «Пусть Вас согреет зритель», - пишут подписчики Медведева.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:20

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