«Колотун на дворе»: певец Шура прилетел в Ноябрьск в летних вещах

На страничке Шуры Медведева в социальной сети Instagram появилась новая публикация с видеозаписью. На этом ролике популярный артист сообщил поклонникам, что прилетел выступать в Ноябрьск и пожаловался на очень холодную погоду. По словам исполнителя, его никто не предупредил о том, что здесь уже глубокая зима с сильными морозами и глубокими сугробами., - пожаловался музыкант. К слову, даже его подпись под этой публикацией говорит о том, что Шура явно оказался не готов к такому «климатическому» сюрпризу., - пишет он.Поклонники сразу же проявили заботу и предложили артисту привезти теплые вещи, в комментариях ему также рекомендовали не сидеть на сквозняке и стараться утепляться. «Берегите себя», «Одевайтесь теплее и удачного выступления», «Пусть Вас согреет зритель», - пишут подписчики Медведева.