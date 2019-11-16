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Google научит пользователей произносить слова правильно

Корпорация Google обновила функционал своей фирменной поисковой системы, добавив в нее полезную функцию. Это экспериментальное нововведение должно помочь пользователям научиться правильному произношению слов.

Прежде пользователи могли нажать на специальную клавишу в поисковой системе Google, чтобы прослушать фразу. Но с недавних пор с помощью этой же функции они смогут самостоятельно произнести слово в микрофон своего устройства, а система при этом подскажет, насколько правильным было произношение. Более того, система даже подскажет пользователю, как улучшить произношение.

Для того, чтобы реализовать такой функционал, разработчики воспользовались технологией распознавания речи, способной быстро обрабатывать произносимые слова, разделять их на отдельные фрагменты и распознавать с минимальной погрешностью. Далее с помощью технологии машинного обучения система сопоставляет произношение пользователя с эталонным произношением.

На данный момент функция работает только для американского английского, а в обозримом будущем будет подключен также испанский язык. В будущем Google планирует расширить функционал, добавив в него другие языки, акценты и даже регионы.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:00

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