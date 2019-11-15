Телеведущий Влад Кадони выругал "бабский" коллектив проекта "Дом-2"





Телеведущая и звезда проекта "Дом-2" Ксения Бородина часто публикует Stories в Instagram, где показывает съемочный процесс в студии программы "Бородина против Бузовой". Тем не менее, на одном из последних роликов видно, что знаменитость стала свидетельницей достаточно забавного инцидента. Ее коллега по проекту Влад Кадони, видимо, хотел посетить туалет, где как раз, вероятно, находился кто-то из девушек, из-за чего ведущий, не подбирая слов, выругал "бабский" коллектив.Несмотря на использование нецензурной лексики, Ксения Бородина опубликовала видео, что очень позабавило поклонников реалити-шоу.